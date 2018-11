CHROME DIVISION: Tour für 2019 angekündigt

Mit ihrem fünften Studioalbum "One Last Ride" am Horizont, das am 16. November erscheint, begeben sich die teuflischen Hard Rocker CHROME DIVISION nächstes Jahr ein letztes Mal auf Konzertreise. Gemeinsam mit ihrem ursprünglichen Sänger Eddie Guz zurück am Mikro verkünden die Norweger um DIMMU BORGIRs Shagrath nun eine zehntägige Europatour mit zahlreichen Stopps in Deutschland, auf der sie ihr neues Material im Februar 2019 live präsentieren werden. Mit den Supports CROSSPLANE und VIRGINIA HILL im Gepäck, könnt ihr CHROME DIVISION auf den folgenden Daten erleben:



CHROME DIVISION

w/ CROSSPLANE & VIRGINIA HILL

08.02. N Oslo - John Dee *

09.02. D Hamburg - Headcrash

10.02. D Osnabrück - Bastard Club

11.02. D München - Backstage Club

12.02. CH St. Maurice - Manoir

13.02. D Mannheim - MS Connexion

14.02. NL Eindhoven - Dynamo

15.02. D Düsseldorf - Pitcher

16.02. D Oldenburg - Cadillac

17.02. DK Copenhagen - Beta *

*nur VIRGINIA HILL







Zum neuen Album "One Last Ride" gibt es heute zudem einen neuen Trailer in dem Leadgitarrist Mr Damage über das Songwriting und die Aufnahmen zu der Rock'n'Roll Hymne 'Back In Town' spricht:









