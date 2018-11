Jennifer Haben (BEYOND THE BLACK) bringt Symphonic Metal zu

Soeben wurde bekanntgegeben: Jennifer Haben, Sängerin der deutschen Symphonic Metal-Band BEYOND THE BLACK, nimmt an der mittlerweile sechsten Staffel der Erfolgsshow "Sing meinen Song-Das Tauschkonzert" teil.

Ausgestrahlt wird diese im Frühjahr 2019 auf VOX.



Das Konzept der Sendung gestaltet sich wie folgt: Sechs Sängerinnen und Sänger finden sich - in diesem Fall in Südafrika - zusammen, ein weiterer übernimmt die Rolle des Gastgebers für die Staffel. Jede Folge steht im Zeichen der Musik eines der Teilnehmenden. In Habens Episode nehmen sich also Pop-Künstler wie Johannes Oerding, Wincent Weiss und Milow Metal-Songs wie "In The Shadows", "Forget My Name" oder "Heart Of The Hurricane" an und interpretieren sie auf ihre eigene Weise.



Interessant dürfte auch werden, wie Haben die Radio-Hits der anderen Kandidaten in ein Metal-Gewand hüllt und damit für unterhaltsame TV-Momente sorgt!