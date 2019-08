CHRON GOBLIN kündigt neues Album an

Das neue Album "Here Before" der kanadischen Metalband CHRON GOBLIN soll am 27. September auf den Markt kommen. Hier ist die Trackliste:



1. Aurora (0:22)

2. Oblivion (4:16)

3. Giving In To Fun (3:37)

4. Out Of My Mind (3:49)

5. Ghost (6:04)

6. War (3:51)

7. Giant (4:40)

8. Slipping Under (4:43)

9. Little Too Late (4:46)

10. Waiting (3:53)

11. Afterglow (1:52)

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: chron goblin here before