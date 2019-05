CIRCLE OF WITCHES: Lyrik-Video zu 'Tongue Of Misery' veröffentlicht

Die Italiener CIRCLE OF WITCHES veröffentlichen am 21. Mai ihr drittes Album "Natural Born Sinners". Mit dem Lyrik-Video zu 'Tongue Of Mistery' gibt es bereits seit einiger Zeit einen Appetizer für dieses wirklich großartige Album. Fans von SATAN, alten MANOWAR, GRAND MAGUS, HEAVY LOAD oder ICED EARTH sollten unbedingt ein Ohr riskieren YouTube.

