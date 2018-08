CLAWFINGER: Im Herbst auf

Die schwedische Band CLAWFINGER hatte 1993 mit ihrem Debütalbum "Deafer Dumber Blinder" einen riesen Erfolg. Mit der Zeit wurde es ruhiger um die Band und im letzten Jahr meldeten sich die Jungs mit "Save Our Souls" zurück. Nun wollen die alten Männer noch mal auf Tour gehen.



"Wir haben mal kurz ein Kafeepäuschen gemacht, und schnipp, es sind 25 Jahre seit unserem Debütalbum "Deaf Dumb Blind" vergangen", so Sänger Zakk Tell. "Wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also haben wir beschlossen, es in voller Länge in einigen Clubs in Städten, die wir immer schon mochten, zu spielen. Wenn ihr also ein paar Männer in ihren besten Jahren sehen wollt mit einem Album, das sie geschrieben haben, als sie noch jung waren, kommt vorbei. Unsere Party, ist eure Party und ohne euch ist sie eh nicht möglich."



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:



08.11. Berlin-Columbia Theater

09.11. Bochum-Matrix

10.11. Hamburg-Grünspan

22.11. München-Technikum

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Swen Reuter Tags: clawfinger deafer dumber blinder tour 2018 save our souls zakk tell