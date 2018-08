BEHEMOTH ist zurück!

AM 05.10.2018 ist es endlich soweit: Die polnische Extreme Metal-Speerspitze BEHEMOTH kehrt mit einem neuen Album zurück! "I Loved You At Your Darkest" ist der Nahcfolger zum "The Satanist"-Album aus 2014.

Und einen ersten Vorgeschmack liefern die Polen mit der ersten Single 'God=Dog'!

Und es wird noch besser: Nergal und Co. bringen ihre sensationelle Live-Shows zurück auf europäische Bühnen und gehen zusammen mit AT THE GATES und WOLVES IN THE THRONE ROOM auf Tour! Hier die deutschen Tourdates:

10.01.2019 Frankfurt/Batschkapp

11.01.2019 München/Tonhalle

23.01.2019 Oberhausen/Turbinenhalle

24.01.2018 Berlin/Huxleys

01.02.2019 Hamburg/Grosse Freiheit

Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit "God=Dog". Da das Video nicht ohne ist, ist eine Anmeldung bei Youtube zur Altersverifizierung erdorderlich.