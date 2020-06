'Délicieux - live in Lille' ist ein Stück der Band CLOSET DISCO QUEEN, das sich auf deren neuen Live-Album "Drink the Minibar - Live Recordings" befinden wird. Es wird bei Hummus Records am 10.07.2020 erscheinen.

