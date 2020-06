MERCURY CIRCLE: Neuer Finnen-Doom

Das Label Noble Demon hat sich das neue finnische Projekt MERCURY CIRCLE gegriffen. Die Band aus Helsinki setzt sich zusammen aus Musikern rund um Jaani Peuhum, der sonst in von ICONCRASH und SWALLOW THE SUN mitdoomt.

Als erste Veröffentlichung steht demnächst am 14.08.2020 die EP "The Dawn Of Vitriol" an. Hier ein Geschmackmacher.

Foto: (c) Urheberrechte liegen bei Raisa Krogerus, mit freundlicher Genehmigung von All Noir