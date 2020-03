CLOVEN HOOF: Artwork und Trackliste veröffentlicht

Am 24. April 2020 erscheint endlich das neue Album der NWoBHM Legende CLOVEN HOOF. "Age Of Steel", so der vielversprechende Titel der Scheibe, wird in einer Auflage von 400 schwarzen und 100 schwarz/silber Splatter (mit Patch) Exemplaren und Insert auch auf Vinyl erscheinen. Der Vorverkauf dafür beginnt bereits am 10. April 2020.



Bandchef Lee Payne über "Age Of Steel":



"Ich bin der festen Überzeugung, dass "Age Of Steel" unsere beste Platte ist. Jeder einzelne Song ist ein Volltreffer. Das Album markiert die Rückkehr der Figur des "Dominators", der wiederauferstanden ist, um Tod und Verderben in der gesamten Galaxie zu verbreiten. Sein Reich ist zu alter Blüte zurückgekehrt und die Story wird mit dem nächsten Album abgeschlossen werden. Also bereitet euch schon mal auf das große Finale vor. Das Konzeptalbum ist zurück!"



"Ich habe immer das Ziel, mit dem neuen Album die vorangegangene Platte zu übertreffen", fährt Lee Payne mit einem Lächeln im Gesicht fort. "Ich strebe jederzeit nach Perfektion und hatte eine sehr klare Vision davon, was "Age Of Steel" verkörpern soll. Ganz ohne Frage war "Who Mourns For The Morning Star?" ein großartiges Album. Aber die neue Scheibe geht einfach noch einen Schritt weiter, mit ausgefeilten klanglichen Texturen und äußerst rasanten Gitarrenläufen. Es besitzt sämtliche Stärken von Cloven Hoof, nur mit größerer Tiefe und mehr Abwechslung als in der Vergangenheit. Es gibt ein paar wirklich fantastisch klingende Nummern auf der Platte. Und schnallt euch schon mal an für die atemberaubende musikalische Reise, die die gesamte erste Seite von "Age Of Steel« einnimmt."



TRACKLISTE:

1. Bathory

2. Alderley Edge

3. Apathy

4. Touch The Rainbow

5. Bedlam

6. Ascension

7. Gods Of War

8. Victim Of The Furies

9. Judas

10. Age Of Steel

Gesamtspielzeit: 50:15 Minuten



Besetzung:

George Call – Gesang

Lee Payne – Bass

Chris Coss – Gitarre

Ash Baker – Gitarre

Mark Bristow – Schlagzeug

