FISH hat den

Am 10. Juli ist es endlich soweit, dann wird das neue und finale Studioalbum des schottischen Sängers über sein eigenes Label Chocolate Frog Company veröffentlicht werden. Die Doppel-CD oder das Doppel-Vinyl stehen zur Auswahl oder eine Deluxe-Version mit Blu-ray mit dem Album, Musikvideos, Live-Auftritten und einem 90-minütigen Interview über die Geschichte und den Inhalt des Weltschmerz-Albums sowie einem 100-seitigen Buch. Informationen zum Album gibt es bereits auf der Webseite des Sängers, wo man ab Juni 2020 auch Vorbestellungen aufgeben kann, und das Titellied kann man ebenfalls schon hören: Youtube.

Der Künstler sagt selbst: "Es ist mittlerweile über fünf Jahre her, seit ich den Titel gefunden habe. Bis zur heutigen Zeit war kein Albumtitel so passend wie dieser. Der Schreibprozess in den letzten vier Jahren war sehr langwierig und anspruchsvoll, aber das Endergebnis, wird das Warten mehr als wert gewesen sein. Versprochen!"

CD1

1. Grace of God (Dick, Vantsis, Boult) 8.29

2. Man with a Stick (Dick, Vantsis, Boult) 6.35

3. C Song (The Trondheim Waltz) (Dick, Boult, Patterson) 4.42

4. Walking on Eggshells (Dick, Vantsis) 7.12

5. Rose of Damascus (Dick, Vantsis, Boult) 15.23



CD2

6. This Party’s Over (Dick, Vantsis, Boult) 4.20

7. Little Man What Now? (Dick, Vantsis, Boult) 10.20

8. Garden of Remembrance (Dick, Mitchell) 6.02

9. Waverley Steps (End of the Line) (Dick, Vantsis, Boult) 13.26

10 Weltschmerz (Dick, Vantsis) 6.42

Im Oktober wird der großgewachsene Barde auch live zu sehen sein und zum 30-jährigen Jubiläum seiner Solokarriere, die 1990 mit "Vigil In A Wilderness Of Mirrors" begann, sein erstes und sein letztes Album in den Mittelpunkt stellen. Bei uns macht er häufig Station, es sollte jeder in den Genuss kommen können, den ehemaligen MARILLION-Frontmann noch einmal live zu erleben:

17.10.20 Köln - Die Kantine

19.10.20 Oldenburg - Kulturetage

20.10.20 Hamburg - Fabrik

30.10.20 Osnabrück - Rosenhof

02.11.20 Bochum - Zeche

03.11.20 Dresden - Tante Ju

05.11.20 Aschaffenburg - Colos Saal

16.11.20 Berlin - Columbia Theater

17.11.20 Hannover - Musikzentrum

19.11.20 Bensheim - Musiktheater Rex

20.11.20 Zürich (CH) - Kaufleuten

21.11.20 Karlsruhe - Substage

23.11.20 München - Backstage

24.11.20 Stuttgart - Im Wizemann

25.11.20 Saarbrücken - Garage