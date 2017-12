Die polnische Grunge-Band wird ihr fünftes Album am 16. März über das polnische Label Metal Mind Production veröffentlichen. Polnischer Grunge? Davon habe ich ja noch gar nicht gehört. Muss ich mir mal genauer ansehen... und siehe da, ich habe etwas gefunden. Das ist das Video zu dem Lied 'Black Summer' aus dem letzten Album "The Sun Also Rises For Unicorns" (was haben die denn geraucht?): Youtube.

Das klingt fast doomig, cool. Das kommende Album wird folgende Lieder enthalten:

1. 16

2. Cristal

3. Tick Tack Toe

4. Neverland

5. Beautiful Destroyers

6. Control

7. Pain of God

8. Winter

9. Storm

10. Swans

11. ...and Lions

12. Secrets (Bonus track)