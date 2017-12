MARK DEUTROM: Re-Release von

Der Ex-Musiker der MELVNS und Produzent von NEUROSIS hat im Jahr 2000 das Album "The Silent Treatment" veröffentlicht, dass ab 9. Februar 2018 erneut erhältlich sein wird. Auf dem Album werden folgende Lieder vertreten sein:

Trackliste

1. Toshiro Mifune (1:29)

2. The Hobnail Paisley (2:29)

3. El Morocco (3:07)

4. One Thousand Delights (2:38)

5. Chihuahua (3:41)

6. Coffinmaker's Complaint (4:40)

7. Fat Hamlet (4:47)

8. The Hottentot Venus (3:30)

9. Borehole (3:22)

10. Your Necklace (2:51)

11. Revelator (3:03)

12. A Catastrophe (3:56)

13. Honey Drop (2:59)

14. Gateau d'Amour (1:53)

15. Van Diemen's Land (2:26)

16. Candlelight and Wisteria (5:41)

Man kann schon mal i Form des Liedes 'The Hobnail Paisley' reinhören: Youtube.