CODE ORANGE in neuem Gewand

Roadrunner Records verkündet das neue Album "Underneath" für den 13.03.2020. Und das von einer Band, an der sich die Gemüter spalten: ist das nun Hardcore, Metal oder was? Nachdem nun auch noch Electronica-Industrials mit in die Musik Einzug gefunden haben, wie im unten zu erlebenden Titelstück zu erfahren ist, dürfte das neue Album wieder polarisieren. Spannend bleibt es.

