LOATHE: Überraschungshit

Über diese Band aus Liverpool ist nach ersten Recherchen nur bekannt, daß das letzte Album von 2017 recht nervöser, grundsolider Math Melodie Metal darstellt, der Gitarrist wie John Lennon aussieht, Sänger Kadeem France wie der Sänger der COUNTING CROWS, sie auf dem Label Sharp Tone Records beheimatet ist, dort am 07.02.2020 das neue Album "I Let It In And It Took Everything" erscheinen wird und die erste Auskopplung Two.Way Mirror' ein starkes Stück ist und Chino Moreno von den DEFTONES sich unbedingt mal mit Kadeem France treffen sollte.

Quelle: Youtube.com Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: loathe neues album deftones sharp tone rcords liverpool math rock shoegaze powermetalde