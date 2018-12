COG: Deutschland-Tour im Frühjahr

Die - ganz subjektiv natürlich - beste australische Band der Welt kommt endlich, endlich in Deutschland auf Tour und wir von POWERMETAL.de freuen uns sehr diese Stippvisite präsentieren zu dürfen. Die Rede ist natürlich vom fantastischen Trio COG, das mit "The New Normal" (2005) und "Sharing Space" zwei überragende Alben des modernen Progressive Rock veröffentlicht hat, bevor es eine knapp zehnjährige Pause einlegte und sich zu Beginn des Jahres mit dem Song 'The Middle' zurückmeldete. Mit dabei sind die ebenso großartigen Post-Rocker SLEEPMAKESWAVES, die hierzulande bereits berühmt-berüchtigt für ihre intensiven Shows sind.



23.03.2019 - Eindhoven, Prognosis Festival

25.03.2019 - Köln, MTC

26.03.2019 - Hamburg, Headcrash

27.03.2019 - Berlin, Musik & Frieden

28.03.2019 - München, Feuerwerk



Wer nicht genau weiß, woran er hier ist, sollte sich diese Videos mal ansehen:











POWERMETAL.de wird zumindest in meiner Person bei allen deutschen Terminen vor Ort sein.







Der VVK beginnt am 19.12. um 10.00 Uhr an den bekannten Vorverkaufstellen.

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: cog sleepmakeswaves sharing space the new normal karnivool the butterfly effect caligulas horse dead letter circus long distance calling tides from nebula love of cartography