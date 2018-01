COG: Erster neuer Song seit 2008

Die Australier COG, die mit "The New Normal" (2005) und "Sharing Space" (2008) zwei mehr als fantastische Alben erschaffen haben, haben heute nach ihren ersten neuen Song nach knapp zehn Jahren veröffentlicht.



'The Middle' heißt die 6:23 Minuten lange Nummer, die in einem Berliner Haushalt für totale Ekstase sorgt. Die Arbeit unter dem Banner THE OCCUPANTS (die beiden Gower-Brüder ohne Drummer Luc Borich) hat durchaus seinen Platz im neuen Song, der dennoch unverkennbar COG ist.



Bei den Kollegen von The Music.com.au könnt ihr 'The Middle' streamen.

