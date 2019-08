Die US Progger mit den wilden Geschichten werden am Dienstag im Hirsch in Nürnberg einen Auftritt haben. Freunde von abwechlungsreichem Prog Metal mit Melodie sollten sich schnell bei Metaltix eine Karte sichern.

Quelle: Seaside Touring Redakteur: Frank Jaeger Tags: coheed and cambria tour 2019