"All we are" ... going to be there, wenn die deutsche Metal Queen zum gepflegten Kopfschütteln bittet und ihre ewigen Krieger auf die Bühne bringt, nicht wahr?

26.10. Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle

08.11. Motherwell (UK) Firestorm Rocks Festival

09.11. Great Yarmouth (UK) Hard Rock Hell

11.11. Luxembourg (LU) Den Atelier

12.11. Zürich (CH) Komplex 457

15.11. Radolfzell (DE) Milchwerk

16.11. Reutlingen (DE) Stadthalle

17.11. Mannheim (DE) Maimarktclub

19.11. Lübeck (DE) Kulturwerft Gollan

20.11. Wilhelmshaven (DE) Pumpwerk

22.11. Coesfeld (DE) Fabrik

23.11. Bonn (DE) Brückenforum

24.11. Arnhem (NL) Luxor