COHEED AND CAMBRIA hat ein neues Video, neue Tourdaten

Diesmal zu dem Lied 'The Pavilion (A Long Way Back)' vom aktuellen Longplayer "The Unheavenly Creatures": Youtube.

Das Album kann hier bestellt werden. Außerdme gibt es ein paar neue Tourdaten im August zusammen mitPOLYPHIA und THANK YOU SCIENTIST:

Fri, AUG 9, MeetFactory, Praha, Czech Republic

Sat, AUG 10, Flex, Wien, Austria

Tue, AUG 13, Hirsch, Nürnberg