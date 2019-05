DEATH NOTE SILENCE zeigen uns ein neues Video

Das Lied stammt von ihrer 2018er selbstbetitelten EP und nennt sich 'Forgotten': Youtube.

DEATH NOTE SILENCE stammt aus Kanada und hat die Scheibe bislang nur digital mit diese Liedern veröffentlicht:

1. Hate (2:24)

2. Forgotten (4:10)

3. Living The Passion (4:22)

4. Short Lived (3:59)

5. Interlude (Instrumental) (1:56)

6. Behind Your Screen (5:37)

7. Honestly (4:30)

8. The Follower (3:54)

9. Prologue of A Murder (3:21)