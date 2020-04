COLD: Die gute alte Pathosballade

Die US-Amerikaner sind bei Napalm Records seit nun fünf Jahren und haben gerade ein neues Album "The Things We Can't Stop" herausgebracht. Dass sie ihrem Rock auch regelrechte Powerballaden untermengen können, beweist das gerade erschienene 'Quiet Now'.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Carl Timpone, mit freundlciher Genehmigung von Napalm Records