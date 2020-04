In Venedig ist das Wasser wieder klarer und die Musik wieder trüber. MAYA MOUNTAINS aus der Wasserstadt wird am 17.04.2020 beim genrekundigen Label Go Down Records nach zwölf Jahren Musikpause ein Album namens "Era" erscheinen lassen.

