COLLAPSE UNDER THE EMPIRE stellt neue Single vor

Kurz vor Jahresende 2018 stellt das Hamburger Duo mit 'Anomaly' ein neues Stück vor. Es wird auf dem im Sommer 2019 erscheinenen Album "The End Of Something" zu finden sein, das die bisherige zehnjährige Geschichte der Post Rocker abschließt.

Des Weiteren ist eine Retrospektive LP-Box mit dem besten aus 10 Jahren CUTE und einigen seltenen Raritäten als streng limitierte, nummerierte und signierte 3fach-Vinyl-Box geplant.