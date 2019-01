VENDETTA-Fest 2019

Das Berliner Label Vendetta Records veranstaltet auch in diesem Jahr seine Labelschau in Festivalform, das nennt sich dann Vendetta Fest. Es findet am 04.10.2019 in der Zukunft am Ostkreuz statt. Bisher sind NAXEN, IMHA TARIKAT, ANTLERS und AFSKY bestätigt.

