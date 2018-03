COMMANDER: Lyric-Video zu 'Locust Infestation'

Am 13. April wird "Fatalis (The Unbroken Circle)" über Black Sunset/MDD veröffentlicht werden. Darauf enthalten sein werden folgende Lieder:

1. Fatalis

2. Locust Infestation

3. Chaos Awakening

4. New Slave Democracy

5. Insidious Greed

6. Invidia

7. Superbia

8. And Death Swings the Scythe

9. Shattered Existence

Zur Einstimmung kann man sich schon einmal das Video zu dem Lied 'Locust Infestation' der Münchner Death Metaller ansehen: Youtube.