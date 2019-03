CONSTANTINE kündigt Zweitwerk an

Der griechische Metaller CONSTANTINE will am 31. Mai sein zweites Album "Aftermath" auf den Markt bringen. Dabei unterstützen ihn gesanglich die Stimmen von PRIMAL FEAR, DESTRUCTION, SOILWORK u.a. Hier sind Cover und Trackliste:



1. Bushido (Instrumental)

2. Hellfire Club - (feat. Bjorn ''Speed'' Strid)

3. Press on Regardless - (feat. Ralf Scheepers)

4. Another Day (feat. Apollo Papathanasio)

5. Holding on 'til the end (feat. Chris Clancy)

6. Deliver Us (feat. Apollo Papathanasio)

7. Elegy (feat. Bill Manthos)

8. War and Pain - (feat. Schmier)



Zum Antesten kann man sich vorab schon mal den Audioclip zu 'Press On Regardless' reintun.





