Debütalbum von DIZZY MYSTICS im Mai

Ein schräges Psych-Prog-Gebräu spielen die DIZZY MYSTICS aus Kanada. Für den 3. Mai hat die Gruppe ihr Debütalbum "Wanderlost" angekündigt und teilt Cover und Trackliste mit:



1. Letter (4:42)

2. Shindigjig (4:43)

3. Fallasophy (5:02)

4. The Frequent See, Consistent Seas (2:50)

5. The Anti-Dream (5:09)

6. The Scythe Pendulum Swing (7:33)

7. Diamond Duller (4:56)

8. Jaunter (5:26)

9. Rester (Analog Chameleon) (5:01)

10. Wanderlost (11:09)



In einen Audioclip zu 'Diamond Duller' kann man bei YouTube reinhören:





