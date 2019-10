CONSTELLATIA: Moderner Prog Metal aus Südafrika

Aus Cape Town stammt CONSTELLATIA, die Kollaboration von Gideon Lamprecht und Keenan Oakes, die bisher als Musiker in den Bands CROW BLACK KSY und WILDERNESSKING in Erscheinung getreten sind. Am 15.11.2019 wird über Isolation Records "The Language of Limbs" erscheinen, was einen stimmigen Mix irgendwie zwischen Black Metal, Post Metal und Post Rock verspricht. Das Vorabstück 'All Nights Belong To You' soll hier als Vorgeschmack dienen.

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von All Noir