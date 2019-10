ANVIL - endlich ein legales neues Album

Vierundzwanzig lange Jahre nach ihrer unvergessenen Hymne 'Smokin' Green' haben die Kanadier ANVIL ihrem Anliegen noch nicht abgeschworen, weiterhin ihren Beitrag zur "Legalize It"-Kampagne zu leisten, und dieses Mal haben die alten Haudegen eine Amboss-Bong, himmlische Unterstützung und ein komplettes Album unter dem Motto "Legal At Last" im Gepäck, um der grünen Sache zu dienen.



Das Album wird am 14.02.2020 über AFM Records als Digipak, schwarzes und farbiges Vinyl sowie digital erscheinen.



"Legal At Last" sei für die Band ein ganz besonderes Album, sagt Drummer Robb Reiner:

"Legal At Last" handelt hauptsächlich von zwei Dingen. Wir feiern die Legalisierung der ANVIL-Bong, weil Kanada vergangenes Jahr endlich seine Marihuana-Gesetze geändert hat, was bedeutet, dass wir nicht mehr die ganze Zeit hart am Wind segeln müssen. Deshalb betont der Albumtitel, dass ANVIL endlich mit dem Gesetz im Einklang ist.



Lips fügt hinzu:

Unsere Fans wussten das schon die ganze Zeit, aber die Gesellschaft hat uns lange wie Kriminelle behandelt. "Legal At Last" ist unsere Art und Weise, der Öffentlichkeit zu sagen: Es ist okay, ANVIL ist okay, ihr dürft uns jetzt endlich mögen.



Trackliste:

01 - Legal At Last

02 - Nabbed In Nebraska

03 - Chemtrails

04 - Gasoline

05 - I'm Alive

06 - Talking To The Wall

07 -Glass House

08 - Plastic In Paradise

09 - Bottom Line

10 - Food For The Vulture

11 - Said And Done

12 - No Time



Tourdaten:



26.02.2020 - FR - Colmar

27.02.2020 - FR - Lyon

28.02.2020 - FR - Savigny Le Temple

29.02.2020 - FR - Vaureal

01.03.2020 - NL - Den Bosch

04.03.2020 - UK - Edinburgh

05.03.2020 - UK - Derby

06.03.2020 - UK - Buckley

07.03.2020 - UK - Bradford

08.03.2020 - UK - Milton Keynes

09.03.2020 - UK - Manchester

11.03.2020 - NIR - Belfast

12.03.2020 - IE - Dublin

13.03.2020 - UK - Nuneaton

14.03.2020 - UK - Halifax

15.03.2020 - UK - Bridgewater

17.03.2020 - UK - Swinden

18.03.2020 - UK - Bristol

19.03.2020 - UK - Brighton

20.03.2020 - UK - Southampton

21.03.2020 - UK - London

22.03.2020 - UK - Machynlleth

24.03.2020 - NL - Leiden

25.03.2020 - DE - Essen

26.03.2020 - DE - Siegburg

27.03.2020 - BE - Lens

28.03.2020 - BE - Bilzen

29.03.2020 - DE - Regensburg

30.03.2020 - CH - Frauenfeld

31.03.2020 - DE - Mannheim

01.04.2020 - DE - München

02.04.2020 - DE - Stuttgart

03.04.2020 - CH - Luzern

05.04.2020 - DE - Saarbrücken

06.04.2020 - DE - Hannover

07.04.2020 - DE - Aschaffenburg

08.04.2020 - DE - Berlin

10.04.2020 - NL - Corneel

11.04.2020 - NL - Roermond

12.04.2020 - DE - Osnabrück

14.04.2020 - DE - Hamburg

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: anvil legal at last afm records lips robb reiner