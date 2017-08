Ein nächster Vertreter schwer verdaulicher Musik wird am 03.11.2017 bei Epitaph Records sein neues Album namens "The Dusk In Us" veröffentllichen. In Teilen zuhören kann man CONVERGE nun bereits mit 'Under Duress'.

Quelle: Epitaph Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: converge neues album epitaph records november 2017 sludge hardcore punk