CORNERSTONE auf Tour

Die Österreicher haben für den Rest des Jahres zahlreiche Konzerte bekannt gegeben, deren Termine hier als Liste folgen:

04.03. AT- Neunkirchen, Rayman's

22.03. AT- Saalbach, Bobby´s Pub

23.03. DE- Althuette, Eddi's Biker-Residenz

30.03. AT- Vienna, Saloon Donauplex

13.04. AT- Stockerau, Bricks

27.04. AT- St.Georgen/Gusen, Longhorn Saloon

03.05. DE- Altdorf, Jimmy's Café

04.05. AT- Neumarkt im Hausruckkreis, Hellskitchen

10.05. AT- Sierning, Schloß Cafe Bar

17.05. AT- Lilienfeld, Salettl

01.06. AT- Falkenstein, Sieben:schläfer

07.06. AT- Herzogenburg, Zeitlos Schirmbar

14.06. AT- Langenwang, Barletti

05.07. AT- Mariazell, Strandbuffet am Erlaufsee

12.07. AT- Bruck an der Mur, Da-Maurizio

19.07. FR- Dunkerque, Auberge L’abattoir

20.07. UK- Hull, The Saltshouse

21.07. UK- Newark-on-Trent, The Flying Circus

23.07. UK- Newcastle, Trillians

24.07. UK- Edinburgh, Bannermans

25.07. UK- Cambridge Rock Festival

26.07. UK- East Grinstead, The Sussex Arms

27.07. DE- Rheinau, Oxen Linx

20.09. AT- Villach, Jibi's

21.09. AT- Kapfenberg, Illusion

27.09. AT- St.Gallen, Kaffeehaus Purkowitzer

28.09. AT- Vienna, Saloon Donauplex

04.10. DE- Wetzlar, Black Pearl

05.10. DE- Maulburg, Ochsen

(Foto Kezia White; mit freundlicher Genehmigung)