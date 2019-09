CORONATUS: Details zum neuen Album

Die deutsche Symphonic-Metal-Band CORONATUS wird am 29.11.2019 ihr neues Album "The Emincence Of Nature" via Massacre Records veröffentlichen. Dazu wurde das Artwork und die Tracklist veröffentlicht. Das Cover-Artwork stammt von Jan Yrlund (Darkgrove Design). Markus Stock hat das Album in der Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert.



Das Album wird als 2-CD Digipak, limitiertes Box-Set mit exklusivem Inhalt und als Download & Stream erhältlich sein. Auf der zweiten CD sind alle Songs von CD1 als Instrumental-Version zu finden. Abermals arbeiteten CORONATUS mit Dennis Schwachhofer zusammen, der alle orchestralen Parts arrangiert hat.



Die erste Single 'Midsommar' wird Mitte Oktober erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:



CD 1

1. No Planet B

2. Midsommar

3. S.O.P.

4. The Wilderness Of The North

5. Echo Of Souls

6. The Place I Love

7. Human Mania

8. Set Sail To North

9. 9000 Years Ago



CD 2

1. No Planet B (Instrumental)

2. Midsommar (Instrumental)

3. S.O.P. (Instrumental)

4. The Wilderness Of The North

5. Echo Of Souls (Instrumental)

6. The Place I Love (Instrumental)

7. Human Mania (Instrumental)

8. Set Sail To North (Instrumental)

9. 9000 Years Ago (Instrumental)

