SIMPLE MINDS: Welttournee zum 40-jährigen Bandjubiläum

Die britische Band SIMPLE MINDS feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Das wird zum einen mit einem Best-Of-Album gefeiert, das im November erscheinen soll und den Namen "40: The Best Of–1979-2019" trägt.



Zum anderen geht es im kommenden Jahr auf eine riesige Welttournee, die die Band auch nach Deutschland führt.



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:



14.03.2020 Münster - MCC Halle Münsterland

15.03.2020 Köln - Palladium

16.03.2020 Hamburg - Sporthalle

18.03.2020 Hannover - Swiss Life Hall

19.03.2020 Berlin - Columbiahalle

20.03.2020 Erfurt - Thüringenhalle

21.03.2020 Ludwigsburg - MHP Arena

23.03.2020 Offenbach - Stadthalle

24.03.2020 Erlangen - Heinrich-Lades-Halle

27.03.2020 Aurich - Sparkassenarena

28.03.2020 Bremen - Pier 2

29.03.2020 Bielefeld - Lokschuppen

31.03.2020 Freiburg - Musikclub Sick Arena

01.04.2020 Ravensburg - Oberschwabenhalle

02.04.2020 Saarbrücken - Saarlandhalle



Auch wenn dabei Musik aus allen Teilen der langen und sehr erfolgreichen Karriere gespielt wird und mit Sicherheit alle Fan-Favoriten dabei sein werden, legen Kerr und Burchill doch großen Wert darauf, auch heute noch kreativ zu sein. "Wir sind keine Rockband, die sich gleich bleibt. Andererseits haben wir nicht das Line-up gewechselt, um cool zu wirken", sagt Kerr.



Tickets für die Konzerte gibt es ab Mittwoch, den 2. Oktober, 10:00 Uhr exklusiv auf Eventim. Ab Freitag, den 4. Oktober, 10:00 Uhr gibt es die Tickets dann ab 41,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen.

