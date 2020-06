CORROSION OF CONFORMITY: Aktualisierte Tourdaten

Wegen Covid-19 musste die US-Band ihre UK- und EU-Tournee verschieben. Für April und Mai 2021 wurden jetzt folgende Termine bestätigt, bei denen die Band SPIRIT ADRIFT aus Arizona als Opener bekannt gegeben wurde:

24 Apr – Academy, Dublin, IE

25 Apr - Limelight 2, Belfast, UK

27 Apr - Garage, Glasgow, UK

28 Apr - Club Academy, Manchester, UK

01 May - Headbangers Balls Festival, Izegem, BE

02 May - Le Grillen, Colmar, FR

04 May - Petit Bain, Paris, FR

05 May - Connexion Live, Toulouse, FR

07 May - Razzmatazz 2, Barcelona, ES

10 May - Legend, Milan, IT

11 May - Klub Complex, Zürich, CH

12 May - Rockhouse, Salzburg, AT

14 May - Backstage Halle, München, DE

16 May - Pumpehuset, Copenhagen, DK

18 May - Logo, Hamburg, DE

19 May - Patronaat, Haarlem, NL

21 May - Engine Rooms, Southampton, UK

22 May - 02 Institute 2, Birmingham, UK

Hören wir doch zur Einstimmung mal etwas von CORROSION OF CONFORMITY: