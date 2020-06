THE TANGENT kündigt neues Album an

Die Progger haben 'Auto Reconnaissance' für den 21. August 2020 angekündigt, ihr erstes seit 2014. Es wird diese Lieder enthalten:

1. Life On Hold

2. Jinxed In Jersey

3. Under Your Spell

4. The Tower Of Babel

5. Lie Back & Think Of England

6. The Midas Touch

7. Proxima (Bonus Track)

und als Digipak-CD mit Bonustrack und Doppel-Vinyl mit CD erscheinen.