COUNT RAVEN: Neuauflage der ersten beiden Alben auf Vinyl!

Am 27. April werden die beiden legendären COUNT RAVEN-Klassiker "Storm Warning" und "Destruction Of The Void" von Metal Blade Records auf Vinyl neu aufgelegt. Damit sollte nicht nur die inzwischen sinnlose Suche nach dem vergriffenen 1990er Debüt als Schallplatte ein Ende gefunden haben, das zwei Jahre später aufgelegte "Destruction Of The Void" kann man sogar zum ersten Mal überhaupt in "schwarzem Gold" erwerben.

Die beiden Doom-Klassiker, die übrigens auch in digitaler Form erhältlich sind, wurden von Patrick W. Engel eigens für die Vinylpressung remastert und enthalten obendrein die von den CD-Reissues bekannten Bonustracks sowie Poster. Da die jeweiligen Editionen (siehe unten) streng limitiert sind, sollte man sich sputen, um nicht abermals auf langwierige Suche gehen zu müssen.

Zudem sei noch darauf hingewiesen, dass im Laufe des Jahres auch noch mit den Neuauflagen der beiden späteren COUNT RAVEN-Alben "High On Infinity" und "Messiah Of Confusion" von Metal Blade zu rechnen ist.

"Storm Warning" (Gatefold-2-LP Re-issue):

• 180g black vinyl

• clear rusty brown marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

• orange brown marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• clear salmon pink marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

• clear yellow ochre marbled vinyl (US exclusive - ltd. 200)

"Destruction Of The Void" (Gatefold-2-LP Re-issue):

• 180g black vinyl

• burnt sienna orange marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

• orange red marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

• clear pastel rose marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

• dark maroon marbled vinyl (US exclusive - ltd. 200)