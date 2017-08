CRADLE OF FILTH: Videos als Vorgeschmack zum neuen Album

"Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" wird über Nuclear Blast am 22. September auf den Markt kommen. Das Album kann bereits in verschiedenen Versionen in Nuclear Blast Shop vorbestellt werden. Wer aber erstmal etwas hören möchte, kann sich die beiden Videos ansehen und -hören. Die Songs sind auch schon im NB Shop käuflich zu erwerben. Hier ist erst einmal 'You Will Know The Lion By His Claw': Youtube.

und das Video zu 'Heartbreak And Seance': Youtube.