LO!: Drittes Album im Oktober

Die australischen Sludge-Monster LO! werden am 6. Oktober "Vestigial" über Pelagic Records veröffentlichen. Hier ist die Trackliste:

1. Hall Of Extinct Mammals

2. As Fools Ripen

3. Glutton

4. Locust Christ

5. Butcher Birds

6. Bombardier

7. A Tiger Moth's Shadow

8. Judas Steer

9. Bestial Beginnings

10. The Worms Lament

11. Gods Of Ruin

Einen Videoteaser gibt es auch schon: Youtube.

So richtig viel hört man da ja nicht, deswegen als Appetithäppchen hier mal ein anderes Video zu dem Song 'Megafauna', das auch erst wenige Monate alt ist: Youtube.