CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT: OPERATION MINDCRIME letztmalig mit ihrem kompletten Klassiker Album am Start

Der ehemalige QUEENSRYCHE Sänger Geoff Tate ist mit seiner Band OPERATION MINDCRIME die neuste Bestätigung für die diesjährige Ausgabe der "CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT" am 28. Dezember, welche wie gewohnt in der Ingersheimer Sporthalle stattfindet. Die Band wird bei diesem Auftritt letztmalig ihr komplettes "Operation Mindcrime" Masterpiece vollständig am Stück spielen! Wenn das mal kein Grund ist, mächtig stolz auf sein Festival sein zu dürfen. Ich werde mir dieses Ereignis nicht entgehen lassen und werde mich bei diesem besonderen Auftritt sicherlich in den ersten Reihen wiederfinden.



Mit den deutschen STINGER gibt es zudem eine Band, die mit ihrem AC/DC affinen Sound, Rockfans allen Alters begeistern sollte.

Das bisherige "CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT" Billing 2019 sieht momentan folgendermaßen aus:





BURNING WITCHES

OPERATION MINDCRIME

STINGER