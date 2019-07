LICENCE: 'Rise Up' Video online.

Die Ludwigsburger Hard Rock-Formation LICENCE veröffentlicht am kommenden Freitag, dem 2. August, ihr zweites Album "N.2.O.2.R", gesprochen "Never Too Old To Rock". Mit dem coolen Video zu 'Rise Up' könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck der Qualitäten des Quartetts verschaffen. Ich verspreche euch, dieses Album bringt jede Achtziger Jahre Party zum Kochen. Youtube.

Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: licence n2o2r