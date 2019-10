CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT: SINNER komlettiert mit einer

Bekanntlich wird es zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr immer besonders laut in der Ingersheimer Sporthalle bei Crailsheim. So auch wieder dieses Jahr, wenn die Macher der "CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT" am 28. Dezember bereits zum elften Male zu ihrem in allen Belangen super organisierten Festival laden. Niemand geringeres als die deutschen Charteinsteiger SINNER komplettieren das diesjährig, wieder einmal großartig besetzte Billing und versprechen mit einer "Special Best Of" Show die Halle zum Brodeln zu bringen. Mit STINGER wurde ebenfalls eine Band verpflichtet, die Live für jede Menge Action und guter Stimmung steht. Die fünf Mädels von BURNING WITCHES sind so etwas wie die Senkrechtstarter der Stunde, was sie zudem auf dem Summer Breeze Festival mit einer coolen Performance auch nochmals eindrucksvoll unter Beweis stellten. Zum Schluss gibt es mit dem ehemaligen QUEENSRYCHE Sänger Geoff Tate und seiner Band OPERATION MINDCRIME einen ganz speziellen Auftritt, den sich wirklich kein Anhänger des einzigartigen Sängers entgehen lassen sollte. Die Band wird an diesem denkwürdigen Abend tatsächlich letztmalig ihr komplettes "Operation Mindcrime" Masterpiece in voller Länge darbieten. Also nicht zu lange überlegen und rechtzeitig Tickets über Reservix.de oder alle anderen bekannten Verkaufsstellen sichern.

Quelle: Crailsheimer Dynamite Night Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: crailsheimer dynamite night burning witches stinger operation mindcrime sinner