CRASHDIET mit Videosingle zum kommenden Album

Am 13.09.2019 erscheint über Frontiers Records das neue Album der schwedischen Hardrocker CRASHDIET, das den Titel "Rust" tragen wird und zu dem auf YouTube seit Kurzem ein Lyrikvideo zum neuen, eher ruhigen Stück 'In The Maze' verfügbar ist. Die erste Videosingle zum rockigeren 'Idiots' ist schon seit Juni zu bestaunen:



Hier das Lyrikvideo zu 'In The Maze':

Und hier der Videoclip zu 'Idiots':