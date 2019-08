ELVENKING - Videopremiere jetzt live auf YouTube

AFM Records präsentiert euch ab sofort - Freitag, 09.08.2019, 11:00 Uhr - die Videopremiere des neuen Videoclips zum Song 'Divination' des am 30.08.2019 erscheinenden neuen ELVENKING-Albums "Reader Of The Runes - Divination". Das Video wurde von Andrea Falaschi in Zusammenarbeit mit Drakon Idromele und Santa Croce Rock City erstellt.







