CRAWL BELOW: Neue Single '9 Mile Square' veröffentlicht

Das Post-Doom-Projekt CRAWL BELOW hat mit '9 Mile Square' eine neue Single veröffentlicht. Das Stück stammt vom neuen Album "Kingdom Of The Ruined", welches am 12.02.2021 erscheinen wird. Auf der Bandcamp-Seite ist der Song verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Feed The Towers Above The Trees

2. Fire On The Hill

3. Kingdom Of The Ruined

4. Monument

5. Tarnished The Name

6. 9 Mile Square

