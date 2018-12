CRAZY X-MAS 2018: Running Order steht fest

Schon was vor am Wochenende? Eine Idee wär' nach Balingen zu fahren um am Samstag (8. Dezember) der CRAZY X-MAS-Weihnachtsfeier der "Bang Your Head!!!"-Veranstalter beizuwohnen. Tickets an der Tages-Kassa sind noch vorhanden und die Running Order steht ebenfalls schon fest:

15:00 - 15:55 MAXXWELL

16:15 - 17:10 MAJESTY

17:35 - 18:35 BULLET

19:05 - 20:05 SINNER

20:35 - 21:45 GLORYHAMMER

22:20 - 24:00 KISSIN' DYNAMITE