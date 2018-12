BANG YOUR HEAD!!!: Es wird düster in Balingen!

An sich war bereits für 2017 ein Auftritt von TRIBULATION beim "Bang Your Head!!"-Festival geplant. Der überraschende und kurzfristige Ausstieg des seinerzeitigen Drummers machte es der Band aber unmöglich aufzutreten.

Nun endlich scheint aber doch die Zeit gekommen zu sein, um sich am düsteren, intensiven Klang von TRIBULATION auch in Balingen ergötzen zu können, schließlich hat man die Schweden vor kurzer Zeit für die nächstjährige Ausgaben bestätigt.

Als überaus intensiv gelten auch die Shows von ATTIC, die man inzwischen ebenfalls für das Festival gebucht hat. Der mehr als nur dezent an MERCYFUL FATE erinnernde Sound wird am Freitag in der "Volksbank Messehalle" zelebriert werden und für gepflegtes Bang-Vergnügen sorgen.

Das bisher bestätigte Line-up für das Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne(n) gehen wird, sieht momentan (in alphabetischer Reihenfolge) folgendermaßen aus:

ARMORED SAINT

ATTIC

AUDREY HORNE

BEAST IN BLACK

CANDLEMASS

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

DUST BOLT

EINHERJER

EKTOMORF

ENFORCER

EVERGREY

EXHORDER

FLOTSAM AND JETSAM

HARDCORE SUPERSTAR

KEEP OF KALESSIN

KROKUS

MANTAR

METAL CHURCH

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

RAM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

SORCERER

SOULFLY

STEEL PANTHER

STORMWARRIOR

TRIBULATION

VENOM INC.