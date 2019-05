CREMATORY ist jetzt bei Napalm Records

Die deutschen Goth-Rocker, von Napalm etwas übertrieben optimistisch "metal legends" genannt, wobei ich ja beides separat bestreiten würde, aber ich war auch zugegebenerweise nie ein großer Fan der Kapelle, haben einen neuen Deal bei Napalm Records unterschrieben und wollen damit wohl verhindern, dem Titel ihres letzten Werkes "Oblivion" anheim zu fallen. Außerdem werden Band und Label auch in Bezug auf Booking gemeinsame Sache machen und kündigen schon mal ein neues Album, Nummer 15 in der schon beinahe drei Jahrzehnte umfassenden Karriere von CREMATORY, und eine ausgedehnte Tour für 2020 an.

