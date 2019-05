Pagan Warriors Across Europe!

So heißt die gemeinsame Tour, die im Herbst die Herzen der Pagan-Fans höher schlagen lassen dürfte, denn dann werden SKYFORGER, FINSTERFORST, ENISUM, KHORS und HELSOTT gemeinsam im Oktober auf die Bühnen gehen. Bisher stehen erst ein paar Termine fest, aber darunter sind schon zwei Termine in unserem Einzugsgebiet, einmal in der Schweiz und einmal in Deutschland:

10/25 Eindhoven, NL – Dynamo

10/26 Eisleben, DE – Wiesenhaus (10 year Best-Of Dark Troll show)

10/27 Ostiava, CZ – Banak Music Club

10/28 Brno, CZ – Melodka

10/31 St. Maurice, CH – Manoir Pub