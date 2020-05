CRO-MAGS aus dem Grab

"In The Beginning" bringt endlich ein neues Album der CRO-MAGS, nachdem zwei EPs ja bereits Luft auf mehr gemacht haben. Was dürfen wir von den New Yorkern erwarten? 'From The Grave' gibt einen Eindruck:

Coole Sache, viel zu kurz, ich lasse das Lied gleich nochmal laufen. Das Album wird am 19. Juni erscheinen. Am besten gleich vorbestellen.