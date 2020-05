LONG DISTANCE CALLING hat einen Podcast

Cooler Titel: "Lachend in die Kreissäge"! Am 26. Juni wird das neue Album erscheinen, aber das scheint Janosch Rathmer und Jan Hoffmann alias LONG DISTANCE CALLING nicht auszulasten. Deswegen erzählen sie in ihrem neuen Podcast miteinander und mit Gästen über Pannen und Anekdoten ihrer Karriere, um mal einen Gegenpol zu den Erfolgsgeschichten zu setzen. Es klappt nämlich nicht immer alles, auch nicht bei Instrumental Progressive Rock Superstars wie Jan und Janosch.

"Wir tragen diese Idee schon lange mit uns herum endlich haben wir die Zeit gefunden, das Projekt in die Tat umzusetzen, hier ist die erste Folge von 'Lachend in die Kreissäge' und wir hoffen, ihr habt damit genau so viel Spaß wie wir. Wir sind sicher nicht die ersten im Podcast Universum, aber sicher auch nicht die letzten. Wir haben das Gefühl mit der Idee dahinter eine spannende Lücke zu füllen und laden euch herzlich ein, ab sofort wöchentlich ein wenig Quality Time mit uns und unseren Gästen zu verbringen!"

Der Podcast ist auf Spotify zu finden oder direkt hier: lidkpodcast.podigee.io.

Die erste Episode ist bereits online und dauert 48:50 Minuten. Dafür hat man ja mal Zeit, oder? Ich lausche gerade rein...